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HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki 'evlat nöbeti' devam ediyor

İzmir'de gözüyaşlı ailelerin, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin İzmir İl Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

Yusuf Soykan Bal   | 09.12.2020
HDP İzmir İl Başkanlığı önündeki 'evlat nöbeti' devam ediyor Fotoğraf: Yusuf Soykan Bal / AA

İzmir

Terör örgütü PKK'nın 9 yıl önce kızını dağa kaçırdıkları Mehmet Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da Hacer annenin yürekli tavrından cesaret alarak, kendilerinin de mücadeleye başladığını kaydetti. 

Ailelerin hikayelerinin farklı ama acılarının aynı olduğunu dile getiren Laçin, 7 yıl önce kaçırılan oğlu için dün nöbete başlayan Muhbet Alemdağ'ın da kendilerine güç verdiğini dile getirerek, "Muhbet annenin de nöbete katılması hem bana hem de HDP tuzağında olan ve onlardan korkanlar için cesaret oldu. Ben onları da buraya davet ediyorum." dedi.

HDP'nin, ilgisiz tavrını bırakmasını istediklerini dile getiren Laçin, "Yalanını bıraksınlar. Kimi kandırıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Dün İl binası önünde nöbete başlayan ve oğlu Emrah Alemdağ'ı bulmak için gelen Muhbet Alemdağ ise devletin yanlarında olduğunu, oğlunun korkmamasını ve geri gelmesini istediğini söyledi.

Alemdağ, "HDP'nin canını istemiyorum. Ben oğlumu istiyorum başka bir şey istemiyorum. Çocuğu, babasız annesiz kaldı. HDP'ye daha önce de gittim. Cevap vermiyorlar." diye konuştu.

Emrah Alemdağ'ın hiç görmediği kızı Hasret Nur Alemdağ ise babasının gelmesini istediğini dile getirdi.

Kızına kavuşabilmek için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek veren Mehmet Laçin, eylemini, 7 Şubat'ta baypas ameliyatı olmak üzere geldiği İzmir'deki HDP İl Binası önünde devam ettirmişti. Laçin'in eylemine, geçen ay, 10 yıl önce oğlu kaçırılan Yasin Dülge dün de Muhbet Alemdağ katılmıştı.

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