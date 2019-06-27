Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
Hakkari'deki Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askerin, silahının kazara ateş alması sonucu şehit olduğu bildirildi.
Hakkari
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan askeri personelin, silahının kazara ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, "Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.