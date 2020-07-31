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İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan helikopter destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ile açık alanda kurban kesimi yapan kişiler tespit edilerek ceza kesildi.

Berk Özkan   | 31.07.2020
İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

İstanbul'da havadan trafik ve kurban kesimi denetimi

İstanbul'da polis ekiplerince yapılan helikopter destekli denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ile açık alanda kurban kesimi yapan kişiler tespit edilerek ceza kesildi. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.

Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Yetkililerce belirlenen kurban kesim alanları dışındaki yerlerde kesim yapan vatandaşlara yönelik de polis ekiplerince havadan denetim yapıldı.

D-100 ve D-80 otoyolu ile Tekirdağ sınırında denetleme yapan polis ekipleri, açık alanda kurban kesimi yaptığı belirlenen vatandaşlara ceza kesti.

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