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Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 17-19 Ağustos'ta beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Ömer Faruk Cebeci  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Sakarya'da "3 gün boyunca dalgalı denize girmeyin" uyarısı

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 8 gündür bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle mülki idare tarafından alınan kararla denize girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, meteoroloji tahminlerine göre olumsuz hava ve deniz koşullarının gelecek günlerde de süreceği kaydedildi.

Elverişsiz şartların denizde riskli ortam oluşturabileceği vurgulanan açıklamada, "Dalga boyunun 2 metrenin üzerinde olacağı ve rip akıntısının yoğun olarak görüleceği 19 Ağustos'a kadar (perşembe, cuma, cumartesi) denize girmek tehlikelidir. Pazar günü için ise olumsuz bir tahmin henüz bulunmuyor. Yasak kararları günlük olarak kaymakamlıklar tarafından ilan edilmektedir. Lütfen uyarıları dikkate alalım." ifadelerine yer verildi.


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