Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı
İstanbul Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.
Istanbul
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.
Denetimde, 13 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.