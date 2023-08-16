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Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı

İstanbul Kadıköy'de taksicilere yönelik denetimde emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesildi.

Alptekin Soykan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Kadıköy'de taksicilere yönelik denetim yapıldı

Istanbul

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polislerince, Rıhtım Caddesi'nde oluşturulan kontrol noktasında, taksi sürücülerine yönelik taksimetre, yolcu almama ve emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Denetimde, 13 taksiciye emniyet kemeri takmadığı için 436'şar lira ceza uygulandı.

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