Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor
Yüksek sıcaklık ve nem dolayısıyla Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.
Antalya
Sabah saatlerinde yüzde 89'a ulaşan nem, öğle saatlerinde yüzde 60'a kadar düştü. Hava sıcaklığının 32 derece kaydedildiği kentte Antalyalılar ve turistler, plajlarda, park ile bahçelerde hareketliliğe neden oldu. Bazıları da denize girip yüzerek serinlemeye çalıştı. Gençler, Konyaaltı Sahili Varyant bölgesindeki kayalıklardan atlayarak, yüzdü.
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Antalya Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü
Öte yandan, sabah erken saatlerde yoğun nem sonrası oluşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını etkiledi. Erken saatlerde havalimanına inmesi planlanan 30 civarında uçak, sis nedeniyle başka şehirlere yönlendirildi. Bazı uçuşlarda rötar yaşandı.
Nem oranın düşmesi ve sisin etkisini yitirmesiyle Antalya Havalimanı'nda hava trafiğe normale döndü. Uçuşlar saatinde gerçekleştirilebiliyor.
Antalya'da sıcaktan bunalanlar "karlama" ile serinliyor
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki 3 bin 70 metre yüksekliğindeki Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerindeki çukurlardan çıkarılan kar, zorlu bir yolculuğun ardından şerbet olarak satışa sunuluyor.
Kumluca'da şerbet satarak geçimini sağlayan Ramazan Ulusoy, eşiyle bahar aylarında Kumluca'daki Kızlar Sivrisi Dağı'nın eteklerindeki çukurlara kar depoluyor.
Karın erimemesi için üzerini kalın örtülerle kapatan Ulusoy, yazın sıcaklıkların ve nemin artmasıyla birlikte zorlu patikaları tırmanarak belirlediği bu noktalara ulaşıyor.
Testere yardımıyla büyük küp şeklinde kestiği karı traktörle Kumluca'ya getiren Ulusoy, semt pazarlarında şekerli, pekmezli, ballı veya meyveli kar şerbeti olarak bardağını 15 liradan satıyor.
Her hafta dağdan kar taşıyan Ulusoy, hem sıcaktan bunalanları serinletiyor hem de gelir elde ediyor.
Ulusoy, yaptığı açıklamada, 15 yıldır bahar aylarında üzerine örtü örterek çukurlara gömdüğü karı yazın çıkararak, satışa sunduğunu anlattı.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara şerbeti ikram ettiğini anlatan Ulusoy, "Geçimimi bununla sağlıyorum. Baharın çukurlara karı bastırıp, yazın testerelerle keserek taşıyoruz. Hakiki doğal kar budur, lezzetli şerbetler yapıyoruz. Hem serinlemek isteyenlere destek oluyorum hem para kazanıyorum." dedi.
Antalya'nın batı ilçelerinde yörenin kültürünü, yaşamını yansıtan videolar çekerek sosyal medya hesabında paylaşan Şaban Dede, kentte "karlama" olarak da bilinen kar şerbetinin zorlu koşullarda çıkarılarak taşındığını söyledi.
Kar şerbetinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Dede, "Sıcak havadan bunalanlar doğal kar şerbetiyle serinliyor. Oldukça sevilerek tüketiliyor. Karın ilçe merkezine ve sahillere kadar erimeden ulaştırılmasındaki meşakkati göstermek istedim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.