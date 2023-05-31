Sağanak bazı illerde taşkınlara ve su baskınlarına yol açtı
Türkiye'nin bazı illerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Isparta'nın Aksu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Sağanak nedeniyle Aksu-Yenişarbademli kara yolu Karağı köyü mevkisinde taşkın meydana geldi.
Kolluk kuvvetleri, taşkının yaşandığı bölgeden araçların kontrollü geçmesini sağladı.
Taşkının bazı tarım arazilerine de ulaştığı görüldü.
Denizli
Denizli'de sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.
Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda taşkınlar oldu.
Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.
Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.
Öte yandan Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu yoldan geçen kamyon çukura düştü. Yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Derenin taşması sonucu bazı mahallelerde hasar oluştu
Sağanak yağışın ardından Karahayıt ve Akköy mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Bazı tarım arazileri zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Dere yatağında bulunan bazı ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kütahya
İl merkezinde yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.
Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu.
Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.
Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
Gediz ve Şaphane ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım alanlarında zarara neden oldu.
Bilecik
Bilecik'te etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı.
Baskın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Burada mahsur kalan 3 araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.
Kars’ta merkeze bağlı Ölçülü köyünde etkili olan hortum çatıları uçurdu pic.twitter.com/3d9AXc7Fay— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 31, 2023
Kars'ta hortum çatıları uçurdu
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak öğle saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.
Merkeze bağlı Ölçülü köyünde rüzgar hortuma dönüştü. Kısa süre içinde köyde etkili olan hortum nedeniyle 3 ev, 2 ahır ve cami lojmanının çatı ve duvarlarında hasar oluştu.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği köyde, hasar tespit çalışması yapılıyor.
Ayrıca hortum anı vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
Kayseri
Kent merkezinde akşama doğru sağanak etkisini gösterdi.
Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı.
Sağanak, aralıklarla devam ediyor.
Ardahan
Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Yağışlar özellikle Ardahan-Artvin ve Göle ilçesi arasında etkisini sürdürüyor.