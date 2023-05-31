Dolar
20.73
Euro
22.05
Altın
1,964.25
ETH/USDT
1,860.60
BTC/USDT
26,931.00
BIST 100
4,886.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sağanağın ardından yolda çökmeler meydana geldi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Öğleden sonra etkili olan yağış, Yenimahalle'de hayatı olumsuz etkilerken, Şehit Cem Ersever Caddesi'ndeki yolda çökmeler meydana geldi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri geldi. Çökmenin meydana geldiği yolda trafik kontrollü sağlandı, belediye ekipleri de çalışmalara başladı.

Bölge esnafından Mevlüt Kazanan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yolda yağmur yağdıktan sonra sıklıkla çökmenin oluştuğunu belirterek, "Bu ayın içerisinde en az 4-5 defa çöktü. Buraya devletimizden ve belediyemizden kalıcı bir çözüm istiyoruz." dedi.

Öte yandan Keçiören ilçesinde de sağanak yer yer etkili olurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Ankara'da sağanak nedeniyle yol çöktü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması yürütülüyor

Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu

Kırıkkale kent merkezinde sağanak etkili oldu
Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek

Yurt genelinde sağanak bir hafta daha devam edecek
Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet