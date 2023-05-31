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İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Aykut Karadağ  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olanlardan birinin ailesinin, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 2023'de ikna yoluyla teslim olan örgüt mensupları sayısının 43'e, Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan aile sayısının ise 42'ye yükseldiği kaydedildi.


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