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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu,Halil Demir   | 09.06.2021
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adreste 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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