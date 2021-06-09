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Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nuğman Göktaş   | 09.06.2021
Ankara'da otomobil dereye devrildi: 3 ölü, 1 yaralı Fotoğraf: Nuğman Göktaş/AA

Ankara

Hasan Kılıç (23) idaresindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından dereye devrildi.

Araçtakilerden hafif yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta olduğu belirtilen kişilerin telefonunu aradı ancak ulaşamadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları aramada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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