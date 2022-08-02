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Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 PKK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 02.08.2022
Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1999 ve 2012'de örgüte katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 65'e yükseldi.






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Bölücü terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu

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