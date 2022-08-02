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MSB: Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmekte

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.08.2022
MSB: Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmekte

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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