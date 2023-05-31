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İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'in Çiğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Haydar Toprakçı  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta Anadolu Caddesi ile bağlı sokaklarda yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Zemin katlardaki konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

İzmir İtfaiyesi ve İZSU ekipleri, su baskınından etkilenen yerlere müdahale etti.

İş yerini su basan marangoz Zafer Altınok, AA muhabire, daha önceden de bölgede yağmur sularından kaynaklı, sorunlarını belediyeye ilettiklerini, belediyenin kendilerine sorunun çözüldüğü yönünde bilgi verdiğini öne sürdü.

Yağmurun öğleden sonra etkisini arttırdığını anlatan Altınok, "Bir kere bir sel bastı buraları yapmadılar. Belediyeye gittik müracaat ettik. Güya yaptılar ama iş yerime yine su bastı. Yeni aldığım makina su altında kaldı. Evim, iş yerim kira. Ne olacak bizim bu halimiz?" ifadelerini kullandı.

Oto lastikçi Halil İbrahim Kiş de karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Esnafın yağan yağmurdan sonra büyük zorluk yaşadığını anlatan Kiş, "Her sene bu rezilliği çekiyoruz. Halimizi görüyorsunuz. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Tüm makinalar dükkana dolan yağmur suları nedeniyle yandı. Birini zorla kurtardık." diye konuştu.


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