Dolar
20.71
Euro
22.12
Altın
1,974.11
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
26,942.00
BIST 100
4,888.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden hareket etmesi bekleniyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Mehmet Tosun  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı (Fotoğraf: Mustafa Kamacı-AA)

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet