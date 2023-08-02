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RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldığını duyurdu.

İsa Toprak  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
RTÜK spor programlarıyla ilgili özel çalışma yapacak

Ankara

RTÜK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, centilmenlik çerçevesinde insanları bütünleştirmesi gereken futbol müsabakalarının zaman zaman ayrışmalara ve istenmeyen olaylara sebep olabildiği belirtildi.

Özellikle maçlar sonrası radyo ve televizyonlarda yapılan eleştiri sınırlarını aşan yorum ve müdahalelerin toplumun yanlış yönlendirilmesi gibi "tehlikeli sonuçlara" ulaşabildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı. Spor programı olmaktan çıkıp zaman zaman toplumu infiale sürükleyen hakem eleştiri programlarına dönüşen yayınların, olması gerektiği gibi keyifle izlenen yapımlar olması için çaba sarf eden Üst Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temasa geçti."

TFF heyeti RTÜK'ü ziyaret etti

Duyuruya göre, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyetin bugün RTÜK'e gerçekleştirdiği ziyarette spor programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spordaki şiddet olaylarının ve bunların medya yansımalarının titizlikle takip edildiğini belirtti.

TFF Başkanı Büyükekşi ise takımlarla veya hakemlerle ilgili asılsız iddiaların toplumsal barışı zedelediği, belli bir seviyede olması gereken spor programlarında iftira ve dedikoduyla yapılan haksız yorumların ciddi bir sorun olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi toplumda gerginlik oluşturan reyting amaçlı yayınlardan kaçınılması gerektiğini işaret etti.

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