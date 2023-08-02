Dolar
26.96
Euro
29.50
Altın
1,937.85
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert ve futbolculardan Semih Güler basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mustafa Ünal Uysal, Salim Taş, Cihan Okur  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay

Alahan Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye yangına 2 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kulübe ve arı kovanları ile 3,5 hektar zeytinlik ve ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti

Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şehit polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi Hatay'da defnedildi

Şehit polis memuru Ramazan Kütük'ün cenazesi Hatay'da defnedildi
Belgrad Ormanı'nda yangınlara karşı polis denetimi

Belgrad Ormanı'nda yangınlara karşı polis denetimi
Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı

Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet