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Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, ağaçlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Cihan Demirci  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Çavuşbey Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgedeki inşaatta çalışan Muhammet Emin Güneş de alevlerin yakındaki ağaçlık alana sıçramaması için kürekle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

"Ağaçlar da bir can"

Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik bölgelerinde yaz döneminde çok sayıda yangın çıktığını söyledi.

Yangınların ormanlara zarar verdiğini ve buna çok üzüldüğünü belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Ağaçlar da bir can. Yeri geldiğinde gölgesinde oturuyoruz, her şeyinden yararlanıyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de bir çok yangın görüyoruz ben de üzülüyorum, yardım etmek için söndürme çalışmalarına katılmak istiyorum ama imkanım olmuyor, üzülüyorum."

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