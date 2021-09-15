Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou, Borussia Dortmund maçında oynayamayacak

İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül'de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldığı belirtildi.
Bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması tespit edilen ve tedavisine devam edilen Fransız futbolcunun ağrılarının sürmesi nedeniyle bu akşam Almanya temsilcisiyle oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.