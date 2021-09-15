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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou, Borussia Dortmund maçında oynayamayacak

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Georges-Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılacak Borussia Dortmund maçının kadrosundan çıkarıldı.

Emrah Oktay   | 15.09.2021
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou, Borussia Dortmund maçında oynayamayacak

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül'de oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sağ ayak bileğine darbe aldığı belirtildi.

Bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması tespit edilen ve tedavisine devam edilen Fransız futbolcunun ağrılarının sürmesi nedeniyle bu akşam Almanya temsilcisiyle oynanacak müsabakada forma giyemeyeceği kaydedildi.

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