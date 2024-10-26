Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,451.20
BTC/USDT
66,856.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından derede su seviyesi yükseldi, bazı noktalarda heyelan meydana geldi.

Fikret Delal  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Fikret Delal / AA

Rize

İl genelinde aralıklarla devam eden yağış, Çayeli ilçesinde sağanağa dönüştü. İlçenin, 21 Ekim'de heyelan meydana gelen Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyünde yağışın ardından yeni toprak kaymaları oluştu.

Yamaçlardan sürüklenin toprağın köyden geçen derenin önünü kesmesi sonucu su seviyesi yükseldi.

DSİ, Rize İl Özel İdaresi ve Büyükköy Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle derenin önünü açmak için çalışma yürütüyor.

Ekiplerin, daha önce toprak kayması meydana gelen bölgelerdeki çalışmalarına ise heyelan riski dolayısıyla ara verildi.

Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, sabah saatlerinde başlayan yağışın şiddetini artırdığını söyledi.

Heyelan riskinin devam ettiğini belirten Küçüksarı, "Derenin su seviyesi yol güzergahının seviyesine gelmiş durumda. Ekipler çalışmalara öğle saatinde ara vermek zorunda kaldı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde
MSB, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı
DMM, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanlandı
MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi
Bakan Işıkhan: Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz

Benzer haberler

Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Rize'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Trabzon'da yaylalardan dönüş yolculuğu devam ediyor

Rize ve Giresun'da kar etkili oldu

Filipinler'de tropik fırtına öncesi etkili olan şiddetli yağış sellere yol açtı

Filipinler'de tropik fırtına öncesi etkili olan şiddetli yağış sellere yol açtı
Rize'de heyelan riski nedeniyle 13 ev tahliye edildi

Rize'de heyelan riski nedeniyle 13 ev tahliye edildi
Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet