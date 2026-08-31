Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'daki kamyon ve tır sürücüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'nde uyguladığı geçiş kurallarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Balkanlar'daki kamyon ve tır şoförleri, AB'nin geçiş kurallarını protesto etti Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'daki kamyon ve tır sürücüleri, Avrupa Birliği'nin (AB) Şengen Bölgesi'nde uyguladığı geçiş kurallarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanan yüzlerce kamyon ve tır sürücüsü, AB Delegasyonu binasının önünde bir araya geldi.

Sürücüler, AB'nin uygulamaya koyduğu Şengen Bölgesi'nde sınırlı süreyle kalınması kuralını protesto etti.

Gösterinin organizatörlerinden Zijad Saric, yaptığı açıklamada, AB'den "180 günde 90 gün kalma" kuralının uygulanması konusunda olumlu adım atmasını umduklarını ifade etti.

Şoförlerin işlerini yapmak istediklerini dile getiren Saric, AB'de kalıcı bulunmak veya güvenlik tehdidi oluşturmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve haklarından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Sırbistanlı şoförler de başkent Belgrad'daki AB Delegasyonu binası önünde bir araya geldi. Şoförler, profesyonel sürücülerin Şengen Bölgesi'ndeki sınırlı kalış sürelerinden kaynaklanan sorunlarına Avrupa Komisyonunun çözüm bulmasını talep etti.

Karadağlı şoförler de başkent Podgoritsa'daki AB Delegasyonu binasının önünde toplanarak kararı protesto etti.

Kuzey Makedonya

Tır ve kamyon şoförleri, Şengen Bölgesi'nde sınırlı süreyle kalınması sorununa acil çözüm bulunması talebiyle Üsküp'teki AB Delegasyonu binasının önünde de uyarı amacıyla protesto düzenledi.

Kuzey Makedonya Taşımacılık İşletmecileri Birliği Makam-Trans Genel Sekreteri Biljana Muratovska, yaptığı açıklamada, AB'nin yılbaşında profesyonel sürücülerin mesleki faaliyet yürüttüğünü kabul etmesine rağmen "180 günde 90 gün kalma" kuralından kaynaklanan sorunun çözümü için 7 aydır hiçbir adım atılmadığını belirtti.

Kuzey Makedonya Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki nakliyecilerin karşılaştıkları zorluğun tam olarak anlaşıldığı ifade edilerek, Şengen Bölgesi ülkeleriyle sorunun çözülmesi amacıyla somut adımlar atılması için sürekli ve aktif çalışma yürütüldüğü vurgulandı.

AB üyesi olmayan Balkan ülkelerindeki kamyon ve tır şoförleri, AB'nin uygulamaya koyduğu Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nden (EES) memnun olmadıklarını ifade etti.

Ekim 2025'te uygulamaya giren EES kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerden gelen sürücüler, her 180 günde en fazla 90 gün boyunca Şengen Bölgesi'nde kalabiliyor. Sürücüler, bu sürenin işlerini tamamlamak için yeterli olmadığını, profesyonel sürücülerin AB ülkelerine göç etmesi durumunda yerli taşımacılık firmalarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu savunuyor.