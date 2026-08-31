İstanbul'da polis dronlarıyla havadan güvenlik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla 39 ilçede asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerde dron kullanıldı.

Ekiplerin havadan denetim ve takip çalışmalarında, Fatih'teki sur diplerinde açık alanda içki tüketenler dronlarla tespit edildi.

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Dronun ses sisteminden bölgedekilere, "Bu bir polis dronudur. Bu bölgede alkol içmek yasaktır. Derhal bu bölgeden ayrılın." şeklinde anons yapılarak uyarıda bulunuldu. Uyarının ardından bölgedekiler de alandan uzaklaştı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş ve narkotik denetimlerinde kullanılan dronlar, şüphelilerin takibi, kalabalık alanların ve ormanlık bölgelerin kontrolü ile yangın riskine karşı yürütülen çalışmalarda önemli rol oynuyor.