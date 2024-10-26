Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 25 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandığı belirtildi.
DENİZKURDU-I Tatbikatı, 21-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başarıyla icra edildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2024
Tatbikat, 25 Ekim’deki Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0XyVLbZuzj
Açıklamada, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.