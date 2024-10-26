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Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tamamlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 25 Ekim'deki Seçkin Gözlemci Günü ile tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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Denizkurdu-1 Tatbikatı Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de tamamlandı
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