Euro
10.15
Dolar
8.65
BIST 100
1,432.61
Altın
1,731.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 8 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'de sağanağın ardından derenin yükselmesi sonucu çay bahçesinde mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fikret Delal   | 09.08.2021
Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 8 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı dereler taştı bazı derelerin ise debisi yükseldi.

Derelerin taşması sonucu Salarha yolunda biriken su nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sağanak dolayısıyla ilçelerde küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle bazı köy yoları ulaşıma kapandı. Bu yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yapılıyor.

AFAD ekipleri 4'ü kardeş 6 kişiyi kurtardı

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Mahallesi'ndeki Kurtes Deresi'nin taşması sonucu kardeşler Kenan (19), Havva (14), Esra (19) ve Yağmur Kethüda (20) ile Muhammet Karabela (16) ve Esra Köse (30), çay bahçesinde mahsur kaldı.


Bu kişiler, AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması ile bahçeye kurulan raylı halat sistemiyle, debisi yükselen dere üzerinden çekilerek güvenli bölgeye alındı.

Mahsur kalanlardan Kenan Kethüda, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Çay topladıkları sırada yağmur başladığını belirten Kethüda, "Geldik derenin yanına baktık ki dere taşmış. Ailemize haber verdik. AFAD ekipleri gelip bizi kurtardı. Ben korkmadım ama ablam bayıldı." dedi.

Çocukları kurtulan anne Zeynep Kethüda ise "Çocuklar çay topluyordu. Yağmur yağmaya başlayınca çocuklar aradı ve dereden geçemediklerini söylediler. Biz de muhtara haber verdik, ekipler hemen geldi. Çok şükür çocuklarıma kavuştum." diye konuştu.

Kalkandere ilçesinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kalkandere ilçesine bağlı Soğuksu köyündeki derenin taşması sonucu Nuran (56) ve Fatma Aycibin (85) çay bahçesinde mahsur kaldı.

AFAD ve İl Özel İdare ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kepçe yardımıyla bulundukları yerden alınan iki kişi güvenli bölgeye götürüldü.

Kurtarılan iki kişiden Fatma Aycibin, olay yerinde sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından tedbir amacıyla Rize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kıbrıs Rum kesiminde 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Başkent yüzde 75'i aşan aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasına girdi
Türkiye'de 23 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 117 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 8 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'de çay bahçesinde mahsur kalan 8 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Rize'deki sel ve heyelanda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Rize'deki sel ve heyelandan etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi

ÇAYKUR'un beyaz çay stokları tükendi

ÇAYKUR'un beyaz çay stokları tükendi
Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan Ukraynalı 2 dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda düşerek yaralanan Ukraynalı 2 dağcı kurtarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu