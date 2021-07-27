Euro
10.14
Dolar
8.57
BIST 100
1,359.55
Altın
1,800.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

ÇAYKUR'un selden etkilenen üç fabrikası yeniden devreye girdi

Rize ve Artvin'de yaşanan sel afetlerinden etkilenen ÇAYKUR'un üç fabrikası, yapılan çalışmaların ardından devreye alındı.

Muhittin Sandıkçı   | 27.07.2021
ÇAYKUR'un selden etkilenen üç fabrikası yeniden devreye girdi

Rize

ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize ve Artvin'de meydana gelen sel ve heyelanlarda ÇAYKUR'a ait Büyükköy, Ambarlık ve Arhavi Çay Fabrikası da etkilendi.

Fabrikalarda üretimin aksamasına rağmen ÇAYKUR, diğer fabrikalarını devreye sokarak aktarma yöntemiyle çay alım ve işlenmesinde sorun yaşanmasının önüne geçti.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve ekibinin koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar sonrasında fabrikalar kısa sürede yeniden üretime geçti.

Birinci sürgünde tarihinin en fazla yaş çay alımını gerçekleştiren ÇAYKUR, ikinci sürgüne de hazırlıklı girdi. Tam kapasite çalışan fabrikalarda ikinci sürgün yaş çay alımları sürüyor.

ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, beraberindeki genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile Rize, Trabzon ve Artvin'deki fabrikaları ve alım yerlerini denetledi.

Alim, bölgede yaşanan sel afeti sonrasında devletin tüm kurumlarının yaraları sarmak için çalıştığına işaret ederek "Bu vesile ile selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ediyorum. Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 120 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Kocaeli'de aşı olmayanlar çağrı merkezlerinden aranarak ikna ediliyor
Kamboçya Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti
Dünya genelinde 3 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İsrail’de son 4 ayın en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Rize'de yoğun yağış beklenen bölgelerde 112 hane geçici olarak tahliye edildi

Rize'de yoğun yağış beklenen bölgelerde 112 hane geçici olarak tahliye edildi

ÇAYKUR'un selden etkilenen üç fabrikası yeniden devreye girdi

Rize'nin Pazar ilçesinde sağanak dolayısıyla dere taştı

Erdoğan: Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilecek

Erdoğan: Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerler 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilecek
ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor

ÇAYKUR, 10 bin 500 ton stokla alımları sürdürüyor
Bakan Karaismailoğlu: Meteoroloji'nin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız

Bakan Karaismailoğlu: Meteoroloji'nin bildirdiği yoğun yağışa karşı tedbirlerimizi almış durumdayız