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Rize'de yoğun yağış beklenen bölgelerde 112 hane geçici olarak tahliye edildi

Rize'de yoğun yağışın etkileyeceği tahmin edilen bölgelerdeki 164 haneden 112'si geçici olarak tahliye edildi.

Muhittin Sandıkçı   | 27.07.2021
Rize'de yoğun yağış beklenen bölgelerde 112 hane geçici olarak tahliye edildi

Rize

Vali Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan Kriz Masası'nda gelişmelerin takip edildiğini, ildeki tüm kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Yaklaşık 48 saat sürecek yeni bir yoğun yağış uyarısı olduğunu vurgulayan Çeber, "Biz de buna karşı tedbirlerimizi iki gündür planlıyoruz. Bütün ilçelerimiz dahil çok riskli olduğunu değerlendirdiğimiz tüm ilçelerdeki yoğun yağışın vuracağı yerlerde 164 haneden 112'sini tahliye ettik. Bunlar geçici bir tahliye." ifadelerini kullandı.

Çeber, aynı bölgelerdeki araçları da kaldırdıklarını belirterek "Hemen hemen her kritik menfezimizin başında iş makinelerimizi ve personelimizi hazırda bekletiyoruz. Buna Karadeniz Sahil Yolu da dahil. Rize İl Özel İdaresi ekiplerimizin takviyeleriyle beraber 227 iş makinesi ve araç hazır bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişmelerin kriz merkezinden anbean takip edildiğini vurgulayan Çeber, şunları kaydetti:

"Biz, tahminlerle uyumlu bir süreç yürütüyoruz. Şu ana kadar sahillerde şiddetli bir yağış bekleniyordu ve öyle oldu. 13.00-21.00 saatleri en kritik zaman olarak değerlendiriyor. Bulutların biraz daha toparlanıp kırsal alanımıza gidip oradan yağış bırakması ve ardından sahile tekrar geri dönmesi bekleniyor. Dolayısıyla biz saat 21.00'e kadar ekstra teyakkuzda olacağız. Rize, bu anlamda en tecrübeli illerden bir tanesi. Vatandaşlarımızı bu noktada muhtarlar aracılığıyla uyardık. Kendileri tedbirlerini aldı. Bizler de aynı şekilde tedbirlerimizi aldık. İnşallah hasarsız ya da en az hasarla atlatmayı ümit ediyoruz."

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