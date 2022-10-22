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Rize’de aç kalan tilkinin karnını kavurmayla doyurdular

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalınca yerleşim yerine gelen tilkiyi vatandaşlar kavurmayla besledi.

Muhittin Sandıkçı   | 22.10.2022
Rize’de aç kalan tilkinin karnını kavurmayla doyurdular

Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan yaylalarda kar yağışının başlaması yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları zaman zaman yaylalara iniyor.

İlçeye bağlı Zargistal yaylasında aç kalan bir tilki de evlerin önüne gelerek yiyecek aradı.

Yerleşim yerindeki tilkiyi fark eden vatandaşlar, kavurmayla besledi.

Vatandaşlardan Emine Erbaş da tilkiyi kavurma yerken cep telefonuyla görüntüledi.

Karnını doyuran tilki daha sonra yayladan uzaklaştı.

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