Fenerbahçe, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste önemli poziyonlar üretti. 20. dakikada Oğuz Aydın ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 24. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 28. dakikada Archie Brown'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma güvenliğini önde tutan Fenerbahçe, 61. dakikada Fofana'nın golüne engel olamadı. Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

[1/16] [2/16] [3/16] Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1’in rövanşında deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. [4/16] [5/16] [6/16] [7/16] [8/16] [9/16] [10/16] [11/16] [12/16] [13/16] [14/16] [15/16] [16/16] × [1/16] [2/16] [3/16] Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1’in rövanşında deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek adını Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yazdırdı. [4/16] [5/16] [6/16] [7/16] [8/16] [9/16] [10/16] [11/16] [12/16] [13/16] [14/16] [15/16] [16/16]

İlk yarı

8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkmakta zorlanınca Olimpik Lyonlu oyuncular meşin yuvarlağı kapıp soldan atağa katılan Fofana'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ederson uzanarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Muric'in pasında topla buluşan Oğuz Aydın soldan ceza sahasına giren Brown'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda kaleci Greif son anda topu kornere gönderdi.

20. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına Oğuz Aydın geçti. Bu futbolcunun kavisli ortasında top direkt kaleye yöneldi. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Vedat Muric kafayı vurdu, top kaleci Greif'ten döndü. Muric kaleciden dönen topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Greenwood uzak direğe ortaladı. Kale sahası içinde savunmadan önce kafayı vuran Archie Brown yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 0-2.

35. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Soldan kazanılan korner atışında Maitland-Niles kale sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Muric'in ters vuruşunda top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Maitland-Niles'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Morton bekletmeden çok sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

56. dakikara Fenerbahçe hızlı çıktı. Greenwood'un pasında savunmanın arkasına hareketlenen Guendouzi soldan atağa katılan Oğuz Aydın'ı topla buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

58. dakikada Vedat Muric'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın ceza yayı üzerindeki Guendouzi'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Greif gole izin vermedi.

61. dakikada fark 1'e indi. Maitland-Niles'ın ceza sahası içi sol çaprazına ortasında boş pozisyonda topla buluşan Fofana'nın bekletmeden vuruşunda top uzak köşeden filelere gitti: 1-2.

68. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Guendouzi kaleyi düşündü. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

71. dakikada Fofana'nın uzaktan şutunda Ederson'dan dönen top Brown'da kaldı. Athekame'nin müdahalesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Boudache çaprazdan topu ağlara yolladı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Maurizio Mariani, pozisyonun faul olduğunu belirterek golü iptal etti.

82. dakikada sol kanatta topla buluşan Nene, geriden atağa katılan Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Greif son anda gole engel oldu.

90. dakikada ceza yayı üzerinde topu alan Tolisso, sağdan ceza sahasına giren Boudache'ı gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi.

Sarı-lacivertliler, son olarak 10 Aralık 2008'de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmıştı.

Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı.

Lyon'un golü VAR'dan döndü

Olimpik Lyon'un 71. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Maçın 71. dakikasında Archie Brown'un kaptırdığı topta ev sahibi ekip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Hakem golü verirken, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu incelemesi istendi.

Maçın 73. dakikasında pozisyonu ekrandan inceleyen hakem Mariani, faul gerekçesiyle golü iptal etti.

5. kez elemelerden katıldı

Olimpik Lyon'u deplasmanda mağlup ederek Devler Ligi'nde lig aşamasına kalmayı başaran Fenerbahçe, beşinci kez elemelerden gelerek Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterme hakkı kazandı.

İlk olarak 1996-1997 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösteren sarı-lacivertliler, eleme turunda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Bir sonraki Şampiyonlar Ligi macerasını 2001-2002 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, gruplardan önce İskoçya ekibi Rangers'la elemelerde karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibini eleyerek gruplara yükseldi.

2007-2008 sezonunda elemelerde Belçika temsilcisi Anderlecht'i saf dışı bırakan Fenerbahçe, daha sonra gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertli ekip grupların ardından çeyrek finale kadar devam etmişti.

Son Devler Ligi macerasını 2008-2009 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2. eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte ekibini, 3. eleme turunda ise Sırbistan'ın Partizan takımını eleyerek gruplara yükselme hakkı kazandı.

Fenerbahçe, Olimpik Lyon'u geçerek 2008-2009 sezonunun ardından yeniden elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardı.

Muric, Avrupa'da da attı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, ligin ardından Avrupa'da da golle buluştu.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla bu sezon ligde Konyaspor ağlarını havalandırarak ilk golünü kaydetmişti.

Muric, 24. dakikada Olimpik Lyon karşısında takımını öne geçiren golü atarak Avrupa'da da sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

Archie Brown siftah yaptı

Fenerbahçe'nin genç sol beki Archie Brown, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 24 yaşındaki oyuncu, Olimpik Lyon karşısında 28. dakikada takımının 2. golünü ağlara yolladı.

Archie Brown, bu golle bu sezon ilk golünü de bulmuş oldu.

TFF, Fenerbahçe'yi kutladı

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.