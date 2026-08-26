Al Ahli, FIFA Kıtalararası Kupa'da ikinci tura kaldı

Mutlu Demirtaştan
26 Ağustos 2026•Güncelleme: 26 Ağustos 2026
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Al Ahli ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Profesyonel Lig şampiyonu Auckland, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan ilk tur maçında karşılaştı.
Al Ahli, milli futbolcu Merih Demiral'ın da oynadığı maçı 63. dakikada Saleh Abu Al-Shamat'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Auckland'da Sam Cosgrove, 87. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Al Ahli, ikinci turda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi'nin galibi Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile eşleşti.