LaLiga'da Real Madrid, Real Sociedad'ı 4 golle geçti

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ikinci hafta maçında Real Madrid, Real Sociedad'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, "hat-trick" yapan Kylian Mbappe'nin 40, 60 ve 80, Vinicius Junior'un 68. dakikada attığı gollerle 4-1 galip geldi. Real Sociedad'ın golü, 44. dakikada Luka Sucic'ten geldi.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Real Madrid, ikide iki yaparak puanını 6 yaptı. Real Sociedad ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.