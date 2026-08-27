UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı

Fenerbahçe, 1-1 berabere biten maçın rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Ayrıca rakiplerini eleyen Viking, AEK ve Slovan Bratislava lig etabına yükseldi. Dinamo Zagreb, Levski Sofya, Olimpik Lyon ve Celje ise UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe: 1-2 (1-1)

AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan): 4-0 (0-0)

Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1 (2-2)