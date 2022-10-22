Kars'ta soğuk hava yüzünden araçların camları buz tuttu
Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars
Kentte dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bir çok yerleşim yerini beyaza bürüdü. Tekneli köyünde, vatandaşlar hayvanlarını kar üzerinde yemledi.
Vatandaşlar, yavru köpekleri de soğuktan etkilenmemeleri için kapalı alanlara aldı.
Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.
Sabah saatlerinde kırağı etkili olan ilçede araçların camları buz tuttu, bitkiler kırağı ile kaplandı.
Araç sürücüsü Sezai Paloni, havanın birden soğuması yüzünden aracının camının buz tuttuğunu söyledi.
İlçede karla kaplı Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Allahuekber dağlarında güzel görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.