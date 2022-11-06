Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,622.50
BTC/USDT
21,203.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
N Kolay 44. İstanbul Maratonu start alıyor. N Kolay 44. İstanbul Maratonu start alıyor.
logo
Gündem

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

MSB, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hastaneye kaldırılan 2 askerden piyade uzman çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 06.11.2022
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Ancak piyade uzman çavuş Halil Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Askeri yetkililer, Yıldız'ın (24) eşi Kübra Nur Yıldız'ın Konya'nın Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
KPSS Ortaöğretim başladı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye ve dünya gündemi
Amasya'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Benzer haberler

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Şehit eşinin projesiyle 7 ildeki 300 derslikte şehitlerin isimleri yaşatılıyor

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul merkezli 25 ildeki ehliyet sınavında usulsüzlükten elde edilen gelir PKK/YPG'ye aktarılmış

İstanbul merkezli 25 ildeki ehliyet sınavında usulsüzlükten elde edilen gelir PKK/YPG'ye aktarılmış
Dolandırıcılık şebekesi, hesap sahiplerini asgari ücretle maaşa bağlamış

Dolandırıcılık şebekesi, hesap sahiplerini asgari ücretle maaşa bağlamış
Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda 'ara bul yok et' parolasıyla görevde

Komandolar kış öncesi Ağrı Dağı'nda 'ara bul yok et' parolasıyla görevde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet