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Marmara Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü

Alptekin Soykan  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Marmara Üniversitesi öğrencileri şehit askerler için yürüdü

İstanbul

Marmara Üniversitesi öğrencileri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

Üniversitenin Göztepe Yerleşkesi yemekhanesinde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, ellerinde Türk bayrakları ve şehit askerlerin fotoğraflarını taşıyarak terörü lanetleyen yürüyüş yaptı.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan öğrenciler, saygı duruşunda bulundu.

Dua okuduktan sonra Göztepe yerleşkesinin girişine gelen öğrenciler, burada İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

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