Dolar
29.06
Euro
31.34
Altın
1,978.84
ETH/USDT
2,210.00
BTC/USDT
41,844.00
BIST 100
7,548.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ndeki Spartak Trnava maçı öncesi son antrenmanını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Kafes-18 Operasyonu kapsamında 37 ilde 39 organize suç yapısının çökertilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın İstanbul detaylarına ulaşıldı.

Emrah Gökmen  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki bir otelde 2 Ağustos 2022'de çıkan kavgada 3 şüphelinin işletme sahibi Osman G. ile çalışanı Begli A'yı yaralaması ve devam eden süreçte mağdurların şikayetten vazgeçmesi için baskı ve tehdit edilmeleri sonrası çalışma başlattı.

Çalışmada ekipler, otel sahibinin kardeşi Refik G'nin, 42 milyon lira değerindeki arazinin ihalesine ailenin katılımını engellemek için Nedim Baybaşin'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle birlikte hareket ederek olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.

Arazi ihalesi nedeniyle otel sahibinin zaman zaman tehdit edildiğini de belirleyen ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, suç örgütü elebaşı Nedim Baybaşin ile Refik G'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurduğu 37 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-18 Operasyonu'na ilişkin, "9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
Van'da akademisyen ve öğrenciler Filistin için yürüdü
Zonguldak'ta 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir son yolculuğuna uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Kafes-18 Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Anne ve iki çocuğu İstanbul'dan Erzurum'a hayır köprüsü kurdu

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40'ın üzerine yükseldi

İzmir ve Aydın'da Kafes-18 Operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltında

İzmir ve Aydın'da Kafes-18 Operasyonu kapsamında 28 şüpheli gözaltında
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
İstanbul ormanları iklim değişikliğiyle mücadeleye uygun planlanacak

İstanbul ormanları iklim değişikliğiyle mücadeleye uygun planlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet