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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Musab Hacıömer Elmas için başsağlığı diledi.

Ferdi Türkten  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit olan Elmas'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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