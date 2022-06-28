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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Barış Gündoğan   | 28.06.2022
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

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