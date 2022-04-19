Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şehit askere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ölenlerin yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.