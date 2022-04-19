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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Kayseri'de cenaze töreni düzenleniyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Dünya

Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 19.04.2022
Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker için taziye mesajı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şanlı Türk ordusunun askerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit askere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, ölenlerin yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.

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