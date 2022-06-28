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Jandarma Bozkurt'taki selin yaralarını sarmak için yeniden sahada

Geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından canla başla çalışarak ilçenin temizlenmesi için mücadele eden jandarma ekipleri, bu yıl da binaların balçıktan arındırılmasında görev alıyor.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu   | 28.06.2022
Jandarma Bozkurt'taki selin yaralarını sarmak için yeniden sahada Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Türkiye'nin farklı illerinden gelen jandarma ekipleri, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.

Şiddetli yağışın ardından dün meydana gelen selde Bozkurt ilçe merkezi ve İlişi köyü zarar gördü. Çok sayıda ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katı, su ve balçıkla kaplandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığına bağlı ekipler, geçen yıl 11 Ağustos'ta yaşanan selde olduğu gibi bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Geçen yıl sel felaketinin ardından canla başla çalışarak ilçenin temizlenmesi için mücadele eden jandarma ekipleri, bu yıl da balçık altında kalan İlişi köyünde kazma küreklerle çalışarak temizlik yapıyor.

Evlerin altındaki balçık ve suyu çıkartan jandarma ekipleri, daha sonra binaları yıkayarak temiz şekilde sahiplerine teslim ediyor. Ekipler, alt katlarda kalan bazı eşyaları da sırtlarına alarak dışarı çıkarıyor.

İlişi köyü sakinlerinden Mehmet Turbaş, AA muhabirine, büyük bir sel afeti yaşadıklarına işaret ederek "Evlerin altına su girdi. Jandarmalar geldi, suyu boşalttılar, şimdi de çamuru temizliyorlar. Hepsinden Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz." dedi.

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