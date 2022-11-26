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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz atışı sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü, Fırat Özdemir, Orhan Pehlül, Canan Tükelay, Kemal Ata   | 26.11.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

Ankara/Gaziantep/Afyonkarahisar

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz atışı sonucu üç askerin şehit olduğu, iki askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit Uğurlu, Demir ve Köroğlu'nun ailelerine acı haber verildi

Teröristlerin taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun ailelerine şehadet haberi ulaştı.

Şehit Uğurlu'nun (25) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan babası Cemal Uğurlu'ya askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.

Şehidin evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Küçük yaşta annesini kaybeden Uğurlu'nun bekar ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit Demir'in (21) Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde yaşayan annesi Nergis Demir'e şehadet bilgisi ulaştırıldı.

Bekar olan Demir'in köydeki aile evine Türk bayrağı asıldı. İşi nedeniyle Gaziantep bulunan baba Latif Demir'e de haber verildi. 

Şehit Köroğlu'nun Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi'nde yaşayan babası Mahir Köroğlu'na İkmal ve Garnizon Komutanlığından Piyade Binbaşı Barış Dinçer, Başmakçı Kaymakamı Burak Yaylacı, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından şehadet haberi verildi.

Daha sonra eşiyle ayrı olan ilçeye bağlı Yaka köyündeki anne Hatice Kübra Yıldırım'a da acı haber ulaştırıldı.

Evine Türk bayrağı asılan şehit Köroğlu'nun bekar olduğu, Siirt 3'ncü Komando Tugay Komutanlığı personeliyken Kuzey Irak'a gittiği öğrenildi.

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