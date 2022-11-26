Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Akar, iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya programından ayrılarak Ankara'ya dönen Bakan Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi

Sarp Özer   | 26.11.2022
Bakan Akar, iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin şehit olduğu bilgisini almasının hemen ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya'da gerçekleştirdiği toplu açılışlar kapsamında ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası da hizmete girdi.

Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile gerçekleştirdiği açılışta, Milli Savunma Bakanı Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yer aldı.

Açılışın ardından Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucu iki askerin şehit olduğu haberini alan Bakan Akar, kentten hemen ayrılarak Ankara'ya geçti.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu
Karkamış'ta eğitime 2 gün ara verildi
Sakarya'da sahipsiz köpekler okuldan dönen çocuğa saldırdı
Düzce'deki depremde 3 gündür binada mahsur kalan muhabbet kuşu kurtarıldı

Benzer haberler

Bakan Akar, iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

Bakan Akar, iki askerin şehit olmasının ardından TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet