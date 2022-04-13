Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2022
Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/luhV9U5iau