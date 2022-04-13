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Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 13.04.2022
Pençe Kaplan bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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