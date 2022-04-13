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Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan dolmuşun önce ATM'lere, ardından park halindeki bir araca çarpması sonucu şoförü ağır yaralandı.

Orhan Onur Gemici, Muhammed Nuri Erdoğan   | 13.04.2022
Kontrolden çıkan dolmuş ATM'lere ve park halindeki araca çarptı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Alınan bilgiye göre M.Ö, Ulus-Mamak hattında çalışan dolmuşuyla toplu taşıma hizmetine başlamak üzere sabah saatlerinde evinden çıktı.

Aracıyla Yeşilbayır Mahallesi 1768. Cadde'de seyir halinde olan dolmuş şoförü M.Ö, yokuştan inerken aracın kontrolünü kaybetti.

Sürücü, freninin boşaldığı tahmin edilen dolmuşu durdurmak için 1774. Cadde'de yol kenarındaki ATM'lere doğru direksiyonu kırdı. ATM'leri deviren araç, park halindeki hasta servisine çarparak durdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan M.Ö'yü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sırasında dolmuşta yolcu olmadığı öğrenildi.

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