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Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 8-10 Ekim'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin turuncu kategorideki Ferhat Bozkurt ve gri kategorideki Ali Yenice olduğu belirlendi

Aykut Karadağ   | 25.10.2019
Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından, güvenlik güçlerince Van'da etkisiz hale getirilen 8 teröristten ikisinin turuncu ve gri kategoride aranan Ferhat Bozkurt ve Ali Yenice olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 8-10 Ekim'de Van'ın Çatak ve Gürpınar ilçeleri kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin lira ödülle "turuncu liste"de yer alan sözde Kato Marinos cephesi Kaymaklı-Ördekli alanı sorumlusu Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi. 

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen bir teröristin ise 300 bin lira ödülle gri listede aranan sözde Van cephesi Gürpınar-Çatak gücü sorumlusu Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.

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