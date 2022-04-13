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Gündem

Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Sercan Küçükşahin   | 13.04.2022
Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

Kayseri

Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışla kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Erciyes AŞ'den alınan bilgiye göre, kayak merkezinde dün akşam başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti.

Yağışın ardından zirveye yakın bölgelerde 2 metreyi aşan kar kalınlığı pistlerde 130 santimetreye ulaştı.

Ayrıca Hacılar ve Tekir kapılardaki mekanik tesislerle pistlerin tamamının hizmete açık olduğu bildirildi.

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