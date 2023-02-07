Dolar
18.83
Euro
20.22
Altın
1,880.52
ETH/USDT
1,632.70
BTC/USDT
22,670.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Serin 2 Apartmanının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki 48 yaşındaki kadın, depremden 75 saat sonra kurtarıldı
logo
Gündem

Özel harekat polisleri Gaziantep'te 2 kişiyi enkazdan çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından biri çocuk 2 kişiyi kurtardı.

Fırat Taşdemir, Cankut Taşdan   | 07.02.2023
Özel harekat polisleri Gaziantep'te 2 kişiyi enkazdan çıkardı

Ankara

Gaziantep kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi.

Özel harekatçılar, bina enkazından ses alınması üzerine 1'i çocuk 2 kişiyi boşluktan çıkarmayı başardı.

Kurtarma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TSK deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı

Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı

Malatyalı depremzede, av köpeği "Alex" ile kurtarma çalışmalarına katılıyor

Gaziantep'te 3 kişi depremden 76 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın sağ çıkarıldı

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın sağ çıkarıldı
Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hatay'da biri çocuk 2 yabancı uyruklu 67 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet