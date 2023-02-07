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New York'taki Türkevi'nde deprem bölgesi için yardım toplandı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası New York'taki Türkevi'nde toplanan yardım malzemeleri felaket bölgesine taşınıyor.

Şeyma Uzundere   | 07.02.2023
New York'taki Türkevi'nde deprem bölgesi için yardım toplandı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda toplanan ve Türk Hava Yolları lojistik hizmeti ile ulaştırılacak yardımlara New York Başkonsolosluğu da destek verdi.

ABD çapında sivil toplum kuruluşlarından ve depremzedelere yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerden alınan yardım malzemeleri, New York Başkonsolosluğu ile aynı binada bulunan Türkevi’nde toplandı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, burada yaptığı açıklamada, yardım çağrılarına çok hızlı şekilde cevap aldıklarını belirterek, yardım yapan herkese teşekkür etti.

Yardım toplama çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceğini kaydeden Özgür, destek olmak isteyenlerin Diyanet İşlerine bağlı camilere yardımlarını bırakabileceğini, bunların sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türkevi’ne ulaştırılacağını söyledi.

Türkevi önünde toplanan kalabalık Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşı okudu.

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