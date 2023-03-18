Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.
Malatya
Kentte "acil öncelikli" kararı bulunan binaların kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.
Battalgazi ilçesinde Hacı Abdi Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı apartman için hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.
Güvenlik önlemlerinin ardından araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede, iş makinelerince binanın kontrollü şekilde yıkımı sağlandı.
Söz konusu binada evi bulunan vatandaşlar, eşyalarını kurtarma ümidiyle çalışmaları takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.