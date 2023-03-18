Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,815.80
BTC/USDT
27,421.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıldönümü Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Hakan Burak Altunöz  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Kentte "acil öncelikli" kararı bulunan binaların kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştiriliyor.

Battalgazi ilçesinde Hacı Abdi Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı apartman için hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.

Güvenlik önlemlerinin ardından araç ve yaya trafiğine kapatılan caddede, iş makinelerince binanın kontrollü şekilde yıkımı sağlandı.

Söz konusu binada evi bulunan vatandaşlar, eşyalarını kurtarma ümidiyle çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüşmelerinde tarafların ilişkileri güçlendirme iradesi gösterdiğini açıkladı
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş’taki tekstil fabrikaları ayağa kalkmaya çalışıyor

Benzer haberler

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

Genç işletmeci konaklama tesisini aynı kaderi paylaştığı depremzedelere açtı

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

PAK timinin gönüllü "çevik"leri ilk deprem görevlerinde enkazdan 15 kişi kurtardı

PAK timinin gönüllü "çevik"leri ilk deprem görevlerinde enkazdan 15 kişi kurtardı
İslahiye'de heyelanla önü kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor

İslahiye'de heyelanla önü kapanan İdilli Deresi'nde suyun kontrollü tahliyesi sürüyor
Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor

Çadır kentteki çocukların hayalleri Birsen ablalarının etkinlikleriyle renkleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet