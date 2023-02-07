İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul'da kent genelinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran tipi nedeniyle TEM Ümraniye Kavşağı'nda sürücüler yolda kaldı
İstanbul
Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren fırtına nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan TEM Ümraniye Köprülü Kavşağı, çalışmalar sonucu tekrar açıldı.
Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Kartal ve Beykoz'da zaman zaman etkili olan tipi nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde, yolda kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla zorlukla ilerleyebildi.
Ataşehir TEM bağlantı yolunda ise bazı noktalarda araçların yolda kaldığı, bu nedenle trafik yoğunluğunun oluştuğu gözlendi.
Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde ise yolun kayganlaşması nedeniyle bir otomobil kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak hasarlı kazaya neden oldu.
Sancaktepe'de de farklı bölgelerde araçlar yolda kaldı. Belediye ekiplerinin yolları temizlemesi ve tuzlama çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.
D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarında tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kar küreme araçları da otoyollarda ve ana arterlerde çalışıyor.
İstanbul Boğazı'nda suyun rengi kahverengiye dönüştü
Kar yağışına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün her iki istikametinde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. Bağlantı yollarında ise kış lastiği bulunmayan araçların ilerlemekte zorluk çekmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.
Kar ve fırtınanın etkisiyle İstanbul Boğazı'nda suyun rengi kahverengiye dönüştü. Renk değişikliğinin, derelerden İstanbul Boğazı'na akan çamurlu sudan kaynaklandığı belirtildi.
Belediye ekipleri, fırtınanın etkisiyle sahil kenarında biriken çöpleri temizledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.