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Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.

Hacer Öztürk  | 17.07.2023 - Güncelleme : 17.07.2023
Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü

Ordu

İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü. ​​​​​​​

Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.

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