Ordu'da denizin üzerinde son birkaç günde iki kez hortum görüldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde, son birkaç gün içerisinde ikinci kez denizde hortum görüldü.
Ordu
İlçede öğle saatlerine doğru deniz üzerinde oluşan hortum, birçok noktadan görüldü.
Vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Ünye'de 10 Temmuz'da da yağışın ardından denizde hortum meydana gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.